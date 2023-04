Uhapšene dvije osobe zbog tuče na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su, postupajući po prijavi da je u petak došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više osoba u dvorištu srednje mješovite škole, identifikovali sve aktere i uhapsili N.Đ. (20) i S.P. (20).

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, u petak oko deset sati i 30 minuta policija je postupila po prijavi i izašla na lice mjesta gdje je zatekla L.P. (18) i M.B. (18).

“M.B. je zadobio teške tjelesne povrede, a L.P. lake tjelesne povrede”, kazali su iz policije.

Kako se dodaje, od aktera i svjedoka događaja prikupljena su obavještenja na navedene okolnosti.

“Obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju koji je naložio hapšenje N.Đ. (20) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje, i hapšenje S.P. (20) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda”, kaže se u saopštenju.

