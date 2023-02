Uhapšena dva policajca osumnjičena za zlostavljanje

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska policija uhapsila je dva službenika Uprave policije, osumnjičena za krivično djelo zlostavljanje.

Policijski službenici su, kako se sumnja, to krivično djelo izvršili 15. januara ove godine na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, tako što su prilikom primijene službenih ovlašćenja prema stranim državljanima upotrijebili prekomjernu silu.

Iz Uprave policije su saopštili da su policijski službenici uhapšeni po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju

„Oni će biti uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje“, rekli su iz policije.

Na društvenim mrežama i u medijima objavljen je snimak na kojem se vidi da na graničnom prelazu Sukobin – Murićani službenici granične policije Crne Gore maltretiraju albanskog državljanina.

