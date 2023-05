Uhapšen osuminjčeni za masovno ubistvo

Beograd, (MINA) – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije nakon opsežne potrage uhapsili su U. B. (2002) u naselju Grošnica, u okolini Kragujevca, javio je RTS.

On se sumnjiči da je noćas vatrenim oružjem ubio osam osoba i ranio 14.

Policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

