Podgorica, (MINA) – Političari se koriste raznm vrstama PR tehnika kako bi pokušali relativizovati evidentno urušavanje izbornog sistema, počev od izbjegavanja da šest godina pripreme i izglasaju reformu izbornog zakonodavstva, preko odlaganja izbora, do besprizornog ugrožavanja prava na političku zastupljenost žena.

To je ocijenila programska direktorica Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milica Kovačević.

Ona je rekla da je sve učestalije ugrožavanje prava na demokratske izbore su tema druge publikacije iz serijala “Podrivanje demokratije u Crnoj Gori” koju su nazvali “Izbori koji to nijesu”.

“U seriji publikacija opisujemo ključne probleme ove države u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji (EU) i uspostavljanju i odbrani elementarnih načela dobre demokratske uprave, a koji su važna tema svih, a naročito nedavno objavljenog, Izvještaja Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori”, navela je Kovačević.

Ona je objasnila da publikacija sadrži 14 primjera kroz koje CDT prikazuje samo osnovnu sliku urušavanja izbornog sistema, institucija, dobrih praksi i standarda od političkih elita, svjesni da ih je u prethodnih nekoliko godina bilo znatno više.

Kovačević je kazala da su političari, nakon parlamentarnih izbora 2016. godine, odlučili da pronađu “ubjedljive” razloge odnosno izgovore da se neophodna izborna reforma ne dogodi.

“Zaboravili su sva obećanja koja su davali u predizbornom, parlamentarnom i drugom zanosu, zaboravili su važnost stabilnosti usvojenih i izgradnje novih demokratskih mehanizama za fer izbore i odlučili su da nam ponude važnije “reforme” od izbornih”, rekla je Kovačević.

Prema njegovim riječima, političari su zaboravili šta je njihov posao i izabrali da neradom i opstrukcijom podrivaju demokratske principe u sopstvenoj državi.

“Političari su sve društvene anomalije, pa i one za koje su lično odgovorni, uspjeli građanima/kama predstaviti kao normalan dio demokratske dinamike u društvu. Upravo cilj našeg serijala, i ove publikacije, jeste da se suprotstavimo tom narativu”, rekla je KOvačević.

Ona smatra da nije i da ne smije biti normalno da imamo nesređen birački spisak, da izborna administracija donosi odluke po diktatu partijskih centrala umjesto po zakonu, da građani nemaju pravo na preferencije na izbornim listama.

“Nikad i ni pod kojim okolnostima nam ne smije postati normalno da nam se partije u izborima ilegalno finansiraju bilo od tajkuna, kriminalaca ili inostranih moćnika. Niti da se crkva ili bilo kod drugi miješa u izborni postupak”, istakla je Kovačević.

Ona je kazala da građanke i građani moraju da znaju da neustavno odlaganje izbora nikad i ni zbog čega ne može biti prihvatljivo i normalno.

“Ako vam neko nezakonito oduzme pravo glasa, onda to više nije demokratija, to je nasilje i zahtijeva aktivno suprotstavljanje i otpor. Svi progresivni građani i građanke moraju aktivno raditi na tome da nikad i nikome ne postane normalna ona monstruozna formula – jedan zaposleni, četiri glasa”, zaključila je Kovačević.

