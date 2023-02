Broj poginulih u zemljotresu prešao hiljadu

Ankara, (MINA) – Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je rano jutros pogodio pogranično područje između Turske i Sirije porastao je na više od hiljadu.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan objavio je da je u toj državi nastradalo najmanje 912 ljudi.

Prema podacima koje je saopštio pomoćnik ministra zdravlja Sirije Ahmed Damirijeh, u dijelu države pod vlašću Damaska, za sada je broj nastradalih 326, a preko 600 ljudi je ranjeno.

Šef Sirijsko-američkog ljekarskog društva, Basel Termanini, rekao je agenciji DPA da je ta organizacija prijavila 91 nastradalu osobu u regijama koje drže pobunjenici, uglavnom u Idlibu i Alepu.

