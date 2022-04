U Srbiji do 12 sati glasalo 20,52 birača

Beograd, (MINA) – U Srbiji je do 12 sati glasalo 20,52 odsto upisanih birača, saopšteno je iz Republičke izborne komisije (RIK).

Prema podacima RIK-a o izlaznosti, u regionu Beograda glasalo je 18,23 odsto birača, Vojvodini 23,93, regionu Šumadije i Zapadne Srbije 19,28 odsto i regionu Istočne i Južne Srbije 21,14 odsto.

Organizacija CRTA saopštila je da su već u prvom dijelu izbornog dana, njeni posmatrači širom Srbije zabilježili više slučajeva fizičkog i verbalnog nasilja na biračkim mjestima i u okolini, prenosi N1.

Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović napadnut je ispred biračkog mjesta Galenika.

