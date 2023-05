U školama danas prvi čas posvećen vršnjačkom nasilju

Podgorica, (MINA) – U osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori danas će prvi čas biti posvećen prevenciji vršnjačkog nasilja.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović rekao je da će na prvom času biti afirmisane vrijednosti kao što su ljubav, saradnja i zajedništvo.

On je na konferenciji za novinare kazao da će taj resor vanredno angažovati direktore i pojačati rad školskih timova u prevenciji vršnjačkog nasilja.

U četvrtak je počela sa radom digitalna platforma – broj 0800777777, gdje se tokom 24 sata mogu prijaviti svi oblici vršnjačkog nasilja.

Vojinović je naveo da će poziv ka tom broju biti besplatan za sve mreže u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS