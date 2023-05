U pucnjavi kod Mladenovca osmoro mrtvih, najmanje desetoro ranjenih

Beograd, (MINA) – U pucnjavi koja se večeras dogodila u selu Dubona kod Mladenovca ubijeno je osam osoba, a najmanje deset ih je ranjeno, javljaju srpski mediji.

Kako prenosi RTS, napadač je iz vozila u pokretu pucao na grupu ljudi iz automatskog oružja i pobjegao sa mjesta događaja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da je pokrenuta akcija ”Vihor” i počela opsežna potraga za napadačem.

Raspisana je potjernica za mladićem U. B. (21), a policija je opkolila područje gdje se sumnja da se on krije.

Ministarstvo zdravlja Srbije uputilo je apel građanima da su potrebni davaoci krvi za ranjene u pucnjavi, a prema medijskim navodima neki od njih su u kritičnom stanju.

