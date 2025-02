U Parizu danas sastanak evropskih lidera o Ukrajini

Pariz, (MINA) – Evropski čelnici sastaće se danas na samitu u Parizu na kojem će razgovarati o situaciji u Ukrajini.

Britanski premijer Kir Starmer, njemački kancelar Olaf Šolc, generalni sekretar NATO-a Mark Rute i predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen učestvovaće, između ostalih, na sastanku, saopštilo je francusko predsjedništvo.

U saopštenju se navodi da će na sastanku učestvovati i zvaničnici iz Italije, Poljske, Španije, Holandije i Danske.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro rekao je ranije da će predsjednik te zemlje Emanuel Makron biti domaćin sastanka na kojem će se razgovarati o Ukrajini.

Najava sastanka uslijedila je dan nakon što je specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa za Ukrajinu, Kit Kelog, rekao da Evropa neće imati mjesto za pregovaračkim stolom, prenosi Tanjug.

Tramp je u srijedu odvojeno razgovarao o ratu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i poručio američkim zvaničnicima da počnu pregovore o okončanju skoro trogodišnjeg sukoba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS