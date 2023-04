U Crnu Goru tokom vikenda ušlo preko 65 hiljada ljudi

Podgorica, (MINA) – U Crnu Goru je tokom vikenda ušlo preko 65 hiljada ljudi i 22 hiljade vozila, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je, prema podacima Sektora granične policije, preko 11 najfrenkventnijih graničnih prelaza, za dva dana ušlo 65.199 osoba i 21.956 vozila.

“Posmatrajući isti period uoči prvomajskih praznika, tačnije 29. i 30. aprila 2019. godine, na ulazu u Crnu Goru kontrolisano je 47.315 osoba i 12.314 saobraćajnih sredstava, dok je 29. i 30. aprila prošle godine kontrolisano 51.661 osoba i 15.116 vozila”, napisao je Adžić.

To je, kako je rekao, 37,8 odsto više osoba, odnosno 78,3 odsto više vozila nego za isti period 2019. godine.

“Odnosno 26,2 odsto više ljudi i 45,25 odsto vozila u odnosu na 28. i 29. april prošle godine”, dodao je Adžić.

