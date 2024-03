U Budvi uhapšene tri međunarodno tražene osobe

Podgorica – Budvanska policija uhapsila je u tom gradu tri strana državljanina za kojima su bile raspisane međunarodne potjernice, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je uhapšen M.T. (40) iz Bosne i Hercegovine, za kojim je raspisana potjernica sarajevskog Interpol-a zbog krivičnih djela teške tjelesne povrede i teške krađe.

Iz policije su kazali da su uhapšeni i državljani Rusije, A.U. (39) i A.M. (52), za kojima su raspisane međunarodne potjernice moskovskog Interpol-a zbog krivičnog djela davanje mita u izuzetno velikim razmjerama koje je izvršila organizovana grupa.

U saopštenju se navodi da su službenici Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Budva, nakon informacija dobijenih od podgoričkog Interpol-a, utvrdili gdje se nalaze M.T, A.U. i A.M. koje su, na osnovu međunarodnih potjernica, uhapsili.

Oni će, kako je saopšteno, biti privedeni sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost.

