Tužilaštvu prijavili moguće nepravilnosti u DZ Bar

Podgorica, (MINA) – Komisija Ministarstva zdravlja za kontrolu rada zdravstvenih ustanova uočila je moguće ozbiljne nepravilnosti u poslovanju Doma zdravlja Bar, o čemu su, kako je saopšteno iz tog resora, informisali Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu.

Iz Ministarstva su kazali da su, shodno svojim ovlašćenjima, preduzeli radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice, a odgovorne osobe adekvatno sankcionisale.

“Podsjećamo javnost da je osnovni princip na kom počiva rad Ministarstva nulta tolerancija na korupciju”, kaže se u saopštenju tog resora.

Kako se navodi, sve što izlazi iz tog okvira biće najstrože kažnjeno.

