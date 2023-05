Tužilački savjet: Postići dosljedno poštovanje principa nezavisnosti tužilaca

Podgorica, (MINA) – Nadležni u tužilačkoj organizaciji treba da preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se postiglo dosljedno i unifikovano poštovanje principa nezavisnosti tužilaca u postupanju, ocijenjeno je na sjednici Tužilačkog savjeta (TS).

Iz TS su kazali da je na sjednici analizirana situacija povodom međusobne komunikacije državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u vezi sa postupanjem u predmetu formiranom povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Dodaje se da je na sjednici, kojom je predsjedavala vršiteljka dužnosti Vrhovna državna tužiteljka Tatjana Begović, konstatovano da su uočljivi određeni problemi u funkcionisanju unutar tužilačke organizacije.

“Potrebno je da svi nadležni u tužilačkoj organizaciji preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se postiglo dosljedno i unifikovano poštovanje principa nezavisnosti tužilaca u postupanju i adekvatna primjena obaveznih uputstava za rad; dosljedno i unifikovano poštovanje pravila o dodjeljivanju predmeta u rad”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se tom konstatacijom ne prejudicira na bilo koji način odluka u predmetu formiranom povodom predloga ministra pravde za razrješenje Lepe Medenice, rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, a koji predmet je u radu kod zamjenice Disciplinske tužiteljke.

U saopštenju se dodaje da su članove Savjeta sa rezultatima rada i izazovima u radu upoznali rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima Sanja Golubović i rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač.

Na sjednici je razmotren i izvještaj o radu Komisije za Etički kodeks državnih tužilaca za prošlu godinu, kao i izvještaj TS o radu po pritužbama za period od 1.jula do 31.decembra prošle godine.

“Takođe, razmotreno je osam pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada, od kojih je jedna osnovana”, kazali su iz TS.

