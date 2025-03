Tuča poslanika i dimne bombe u Skupštini Srbije

Beograd, (MINA) – U Skupštini Srbije danas je došlo do nereda i tuče, pošto su poslanici opozicije, nakon usvajanja dnevnog reda, u sali bacili dimne bombe i upalili baklje.

Kako prenosi N1, opozicija je razvila transparent “Srbija ustaje da režim padne”.

Poslanici su se gađali flašicama vode, a jedna poslanica je pogođena u glavu.

Predsjednica Skupštine Ana Brnabić pozvala je poslanike da se vrate u klupe i nastave rad.

“Pobijediće rad i borba. Dobro je što ste pokazali pravo lice. Želite na vlast suzavcem”, rekla je Brnabić navodeći da je jedna poslanica Srpske napredne stranke pogođena u glavu i odvezena Hitnom.

Na dnevnom redu sjednice trebalo je da budu 62 tačke, među kojima su izmjene Zakona o visokom obrazovanju, predlog zakona o stambenim kreditima za mlade i glasanje o razrješenju Brnabić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS