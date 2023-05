Tenzije na sjeveru Kosova, Srbija podigla borbenu gotovost vojske

Priština, (MINA) – Policija Kosova upotrijebila je danas suzavac i šok bombe kako bi rastjerala građane okupljene ispred opštinskog objekta u Zvečanu, opštini u sjevernom dijelu zemlje u kojoj žive Srbi.

Policija je ranije saopštila da pomaže novim gradonačelnicima sjevernih opština – Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, da uđu u službene objekte tih opština.

Kosovske vlasti su za eskalaciju situacije okrivile srpske “kriminalne i nelegalne strukture”, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Bljerim Velja, šef kabineta predsjednice Kosova Vjose Osmani, na Tviteru /Twitter/ je naveo da nasilje neće prevladati i da Srbija snosi punu odgovornost za eskalaciju.

Prema informacijama novinara sa terena, policija Kosova je već ušla u objekat opštine Zvečan.

Bivši odbornik Skupštine opštine Zubin Potok, Milija Biševac, potvrdio je za RSE da je u Zubinom Potoku situacija trenutno mirna.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izdao je naredbu da se podigne borbena gotovost Vojske Srbije na najviši stepen, saznaje Tanjug.

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je da je Vojsci Srbije naređen “hitan pokret” u pravcu granice sa Kosovom.

On je rekao da dešavanja na sjeveru Kosova “nijesu igra, nego da to ugrožava bezbjednost svih u regionu”.

Vojska će, kako je kazao, ispuniti naredbu Vučića i “braniti suverenitet Srbije i pravo na život svih njenih građana”.

“Jasno je da se sprovodi teror protiv srpske zajednice na Kosovu”, naveo je Vučević.

