Tekst za VK rade Božović i Vukčević

Podgorica, (MINA) – Zahtjev Venecijanskoj komisiji za mišljenje o dešavanjima u vezi sa Ustavnim sudom, prema predlogu opozicionih stranaka, radiće advokat i bivši dekan Pravnog fakulteta na Univerzitetu “Mediteran” Miloš Vukčević, saznaje “Dan”.

U ime dijela vladajućih partija to će raditi aktuelni ministar pravde i funkcioner Pokreta Evropa sad Bojan Božović.

Prema sporazumu, koji je premijer Milojko Spajić u ime PES-a potpisao sa dijelom opozicije, tekst zahtjeva “venecijancima” treba da pripreme po jedan predstavnik obje strane.

Nakon što se usaglase, dogovereni zahtjev Venecijanskoj komisiji treba da uputi Spajić.

Rok da se obrati Venecijanskoj komisiji je do nedjelje.

