Svi politički akteri da se uključe u konstruktivan dijalog

Podgorica, (MINA) – Delegacija Evropske unije (EU) i diplomatske misije država članica Unije u Crnoj Gori pozvale su sve političke aktere da se uključe u konstruktivan dijalog kako bi se izgradio konsenzus i radilo na usvajanju i implementaciji reformi koje se odnose na EU.

«Ovo je ključno za napredovanje u pristupnom procesu, što je strateško opredjeljenje velike većine građana Crne Gore », navodi se u saopštenju.

Oni su kazali da su zabrinuti zbog funkcionalnosti institucija.

Iz Delegacije EU i diplomatskim misija su poručili istakli da je hitno potrebno imenovanje sudija Ustavnog suda, članova Sudskog savjeta i Vrhovnog državnog tužioca, kako bi se obezbijedilo pravilno i efikasno funkcionisanje institucija Crne Gore.

«Pohvaljujemo Crnu Goru za punu usklađenost sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i očekujemo kontinuiranu posvećenost države strateškom cilju evropskih integracija », zaključuje se u saopštenju Delegacije.

