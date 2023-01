Švedska preuzela predsjedavanje Savjetom EU

Brisel, (MINA) – Švedska je od ponoći od Češke preuzela predsjedavanje Savjetom Evropske unije (EU).

Države članice EU smanjuju se svakih šest meseci u predsjedanju Savetom EU i za to vrijeme predsjedavaju sastancima na svim nivoima u Savjetu, koje je uz Evropski parlament zakonodavno tijelo EU.

U programu predsjedavanja, pod sloganom “Zelenije, sigurnije i slobodnije”, švedska vlada je kao prioritete odredila bezbjednost i jedinstvo, konkurentnost, zelenu i energetsku tranzicija i demokratske vrijednosti i vladavinu prava, prenosi Hina.

Premijer Ulf Kristerson, rekao je u švedskom parlamentu sredinom decembra, da će rat u Ukrajini u velikoj mjeri uticati na predsjedavanje Švedske EU.

On je istakao da su izazovi koje rat donosi EU očuvanje jedinstva u podršci Ukrajini, proširenje privredne, humanitarne i vojne pomoći, pomoć u obnovi zemlje, kao i traženje odgovornosti za rat.

Jedan od ciljeva švedskog predsedavanja je i završetak pregovora o klimatskom paketu “Spremni za 55 odsto”, koji sadrži niz predloga čiji je cilj smanjivanje neto emisije gasova sa efektom staklene bašte u EU za najmanje 55 odsto do 2030.

Švedska je članica EU od 1995. godine i ovo je treće predsjedavanje te zemlje nakon 2001. i 2009. godine.

