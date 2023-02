Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) mjesečno primi 16 hiljada pacijenata, a svakog sata pregledaju najmanje 20 ljudi.

Iz KCCG su kazali da je u februaru u Urgentnom centru ili prijemom u KCCG preko Urgentnog, pregledano oko 16 hiljada pacijenata.

KCCG, kako su rekli, sve to postižu jer imaju i ljekara i tehničara i medicinski materijal koji dobavljaju preko Montefarma.

Kako su objasnili, KCCG medicinski materijal ne nabavljaju samostalno već, kao i sve ostale bolnice i domovi zdravlja, preko državne apoteke.

“U Urgentnom centru (UC) svakog dana pregledamo oko 520 ljudi, a u svakom satu primimo po 20 pacijenata. Svako od pacijenata dobija kompletnu zdravstvenu zaštitu, a UC je 24 sata dnevno na zadatku spašavanja ljudskih života bez izuzetaka i bez razlika i u kontinuitetu”, kaže se u saopštenju KCCG-a.

Oni su poručili da nije istina da u UC nedostaje Controloca.

“Sa druge strane, ponavljamo da je tačno, o čemu uvjek samoinicijativno informišemo i pacijente i cjelokupnu javnost, da se sporadično dešava da pojedini aparati budu van upotrebe što je očekivano jer se na nizu odjeljenja decenijama oprema nije obnovljena”, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da čak i u tim situacijama, nijedan pacijent nije ostao uskraćen za zdravstvenu uslugu.

“U posljednje dvije godine, shodno prioritetima, nabavljamo nove aparate, obnavljamo u potpunsoti klinike i prvi put od 1974. godine gradimo i dvije nove zgrade. Sve u cilju pružanja efikasne zdravstvene zaštite i stvaranja uslova za rad i liječenje u okolnostima dostojnim čovjeka”, zaključuje se u saopštenju.

