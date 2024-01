Sud privremeno zabranio rušenje Lamele C

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici privremeno je zabranio rušenje Lamele C u podgoričkom naselju Zabjelo.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda, privremenom mjerom je državi Crnoj Gori i preduzeću “Zaštita prostora Crne Gore” Danilovgrad zabranjeno rušenje i bilo kakva promjena na nepokretnostima Lamele C.

“Navedena privremena mjera može trajati do pravosnažnog okončanja predmetnog postupka i istom se samo privremeno zabranjuje rušenje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pred sudom pokrenut postupak zbog smetanja posjeda.

M.V., M.P., A.K.S. i T.J. su tužili državu – Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i „Zaštitu prostora Crne Gore“, zbog smetanja posjeda i dostavili predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

„Kako se radi o sporu zbog smetanja posjeda, sud je, po službenoj dužnosti, bez saslušanja protivne stranke, privremenu mjeru i odredio, imajući u vidu da je potrebna radi otklanjanja hitne opasnosti protivpravnog oštećenja, sprječavanja nasilja ili otklanjanja nenadoknadive štete“, kaže se u saopštenju.

Sud je u rješenju naveo da su tužioci – predlagači obezbjeđenja, učinili vjerovatnim svoje potraživanje, jer su upisani kao vlasnici 1/1 na posebnim djelovima stambene zgrade u spornoj Lameli C.

„Ali i da su i etažni vlasnici, što im daje pravo da slobodno uživaju, koriste se i raspolažu posebnim i zajedničkim djelovima stambene zgrade“, navodi se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su rekli da u listu nepokretnosti nije zabilježeno bilo kakvo rješenja o predmetnom rušenju.

„To ukazuje na vjerovatnost savjesnosti vlasnika stanova, i potraživanja u odnosu na protivnike obezbjeđenja, s obzirom na načelo pouzdanja u katastarku evidenciju“, rekli su iz Osnovnog suda.

Sud je ukazao da su tuženi već započeli sa rušenjem stanova koji se nalaze u mezaninu stambene zgrade, da sa istim namjeravaju i da nastave, budući da se zaštitna ograda i radne mašine i dalje nalaze ispred objekta.

Iz Osnovnog suda su rekli da se povodom spornog objekta vodi i upravni spor u kojem kao stranke nijesu označeni etažni vlasnici.

Kako su naveli, eventualnim nastavkom rušenja bi tužiocima, a i ostalim etažnim vlasnicima, bila nanijeta nenadoknadiva šteta koja bi se ogledala u gubitku imovine velike vrijednosti.

„Pri čemu se stavlja u opasnost život i zdravlje ljudi, a moguća je i šteta po okolne objekte, što za sada proizilazi iz nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke i mišljenja pravnog lica “C.” Podgorica“, kazali su iz Osnovnog suda.

Sud se, kako se navodi u saopštenju, pozvao i na odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, protokol uz Konvenciju, kao i Ustav Crne Gore.

Dodaje se da je sud zaključio da su se tuženi preduzimanjem rušenja umiješali u prava zagarantovana članom osam Konvencije.

“S obzirom da su bez, za sada, prezentovanog ijednog zakonskog osnova srušili čitav jedan sprat objekta koji je u svojini fizičkih lica, onemogućavajući vlasnike da uđu u svoje nepokretnosti, kao i da kao etažni vlasnici koriste zajedničke prostorije tog objekta”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS