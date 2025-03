Studenti objavili kraj protesta i pozvali sve da napuste prostor oko Skupštine

Beograd, (MINA) – Studenti u blokadi objavili su kraj današnjeg protesta u Beogradu i pozvali okupljene da se udalje od Skupštine Srbije posle incidenata.

Skup pod sloganom “15. za 15” održan je na poziv studenata u blokadi, koji više od tri mjeseca traže odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu i pogibiju petnaest ljudi.

Centralni događaj održan je na Trgu Slavija odakle su se građanima obratili studenti i pročitali svoje zahteve, a blokadni hor je izveo himnu Bože pravde.

Jedna od studentkinja koja se obratila sa bine poručila je da svi okupljeni moraju “pokazati solidarnost i podići glas protiv nepravde”.

“Nijedan pojedinac ne smije biti iznad prava, iznad zakona, iznad institucija. Pojedinac nije država, mi smo država”, rekla je ona.

Na Slaviji je odata pošta stradalima u padu betonske nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu.

Kako prenose srpski mediji, nešto posle 19 sati kod Skupštine Srbije dogodili su se incidenti.

Redari su skinuli zelene prsluke, a studenti u blokadi saopštili da je za njih protest završen i da ne snose odgovornost za dalja dešavanja.

Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu saopštio je da su iz pravca Pionirskog parka bačene flaše i kamenice i pozvali okupljene da se udalje od Skupštine Srbije posle incidenata.

“Ovaj protest više nije studentski. Redari su skinuli markere. Mole se svi da napuste prostor oko Skupštine”, napisali su na društvenim mrežama.

Radio Slobodna Evropa javio je da je veliki broj policajaca u opremi za razbijanje demonstracija okupljen u Pionirskom parku, gdje se nalazi Predsjedništvo Srbije i kamp grupe koja sebe naziva “studentima koji žele da uče”.

Mediji u Srbiji objavili su da je na protestu u Beogradu bilo više stotina hiljada ljudi, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslov Srbije saopštio da je, prema policijskim procjenama, na svim lokacijama u glavnom gradu bilo oko 107 hiljada ljudi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS