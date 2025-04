Studenti blokirali RTS

Beograd, (MINA) – Srpski studenti u blokadi od sinoć blokiraju ulaze u zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) u Takovskoj i Aberdarevoj ulici i na Košutnjaku u Beogradu.

Ispred zgrade u Takovskoj ulici postavljen je šator, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Akademci tvrde da javni medijski servisi ne izvještava istinito i da je to razlog blokade.

“Javni medijski servis radi protiv svih nas. Kako regulatorno tijelo medijskih servisa ne postoji, niko ih ne može ukrotiti. Protest traje dok se ne raspiše novi konkurs za Regulatorno tijelo za medije ili dok se RTS ne ugasi”, napisali su studenti u blokadi u objavi na Instagramu.

RTS zahtijeva od studenata da prekinu blokadu objekata javnog servisa.

RTS je saopštio da blokiranje objekata i sprečavanje zaposlenih javnog servisa da rade predstavlja “nedopustiv pritisak na medij kojem građani godinama ukazuju najveće povjerenje”.

Blokada zgrade Radio-televizije Vojvodine (RTV) na Mišeluku, u Novom Sadu, završena je dolaskom jakih snaga Žandarmerije koje su pristigle oko pet sati ujutru i potisnule studente koji su tu bili u blokadi od oko 22 sata sinoć.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su pripadnici novosadske policije i Žandarmerije odblokirali u toku noći prilaz i ulaz u zgradu RTV.

U saopštenju se navodi da je u toku identifikacija svih osoba koja su počinila krivična djela i prekršaje, i da će protiv njih biti podnijete odgovarajuće prijave.

RTV od jutros normalno emituje program, nakon što je policija omogućila ulazak zaposlenima.

Na ulaznim vratima ispisane su poruke “Novinari bez etike”, “Izvještavajte o Strazburu”, “Treba vas ugasiti”, “Ostavke pa robija”, dok je plato ispred glavnog ulaza obojen crvenom farbom.

Generalni direktor RTV Goran Karadžić ocijenio je sinoć da su zaposleni u toj kući “kidnapovani”.

