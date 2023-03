Stomatolozi bi mogli obustaviti pružanje besplatnih usluga

Podgorica, (MINA) – Stomatolozi u Crnoj Gori mogli bi već od sjutra obustaviti pružanje besplatnih usluga djeci, trudnicama, osobama sa invaliditetom, studentima i starijim od 65 godina, ukoliko Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) ne uvaži njihove zahtjeve, upozorili su iz Stomatološke komore.

Iz Komore su kazali da danas prestaju da važe ugovori o pružanju stomatoloških usluga, koje stomatolozi imaju zaključene sa FZO.

Oni su podsjetili da, prema tim Ugovorima, stomatolozi na teret Fonda pružaju stomatološke usluge osiguranicima, prije svega djeci do 18 godina, djeci bez roditeljskog staranja, trudnicama, osobama sa invaliditetom, studentima do navršenih 26 godina i osobama starijim od 65 godina.

Iz Komore su naglasili da je veliki broj stomatologa nezadovoljan načinom obračuna i visinom cijena za usluge koje pružaju po ugovorima sa Fondom.

Prema njihovim riječima, cijene i način obračuna za usluge se nijesu mijenjali godinama unazad, a ni budžet za stomatološke usluge nije povećan.

„lako važeći Ugovori o pružanju stomatoloških usluga ističu danas, veliki broj stomatologa koji su se prijavili na Javni poziv za pružanje stomatoloških usluga za 2023.godinu nije potpisao nove ugovore sa Fondom, a moguće da veći broj njih u konačnom uopšte neće ni potpisati ugovore“, upozorili su iz Komore.

Kako su naveli, odustajanjem stomatologa od podnijetih prijava, odnosno nepotpisivanjem ugovora, stvorila bi se situacija da osiguranici Fonda neće imati mogućnost da ostvare besplatnu zdravstvenu zaštitu.

„Odnosno, neće biti u mogućnosti da im budu pružene besplatne stomatološke usluge koje padaju na teret Fonda, vet će takve usluge morati da plate“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici Stomatološke komore u posljednjih mjesec intenzivno pregovarali sa predstavnicima Fonda za zdravstveno osiguranje, pa je u tu svrhu održano nekoliko sastanaka.

„Iz razloga izraženog nezadovoljstva uslovima pod kojim pružaju stomatološke usluge po ugovorima sa Fondom, mnogi stomatolozi nijesu željeli čak ni da se prijave na Javni poziv koji je trajao do 10. marta“, kazali su iz Komore.

Kako su naveli, upravo na poziv Komore, a nakon održanog sastanka sa predstavnicima FZO, stomatolozi su posljednjeg dana ipak podnijeli prijave na Javni poziv, a posebno imajući u vidu iskazanu volju predstavnika Fonda da se uslovi pružanja stomatološke zaštite Izmjene.

„Međutim, pregovori Fonda i Stomatološke komore nijesu dali rezultate sa kojim su stomatolozi zadovoljni“, ističe se u saopštenju.

Iz Komore su kazali da razumiju i podržavaju stavove stomatologa, imajući u vidu inflaciju, povećanje zarada u gotovo svim sektorima, troškova, cijena materijala koje koriste, dok je, kako su naveli, cjenovnik usluga godinama unazad isti, a budžet opredijeljen za stomatološke usluge nije povećan.

Oni su naglasili da Komora ne može da utiče na pojedinačnu odluku bilo kog stomatologa da li želi da zaključi Ugovor sa Fondom, jer je to pravo svakog pojedinca da odluči za sebe.

„Komora je tu da podrži i zaštiti stomatologe, ali i da upozna javnost sa potencijalnim problemom koji može nastati već 1. aprila, ukoliko osiguranici Fonda ne budu mogli da ostvare besplatne stomatološke usluge, i da pozove Fond da se pronađe što hitnije rješenje za ovaj problem“, kaže se u saopštenju.

Iz Stomatološke komore su apelovali da se problem što hitnije riješi, kako ne bi trpjeli osiguranici Fonda kojima pripada besplatno ostvarivanje prava iz stomatološke zaštite.

