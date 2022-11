Spremni na vaninstitucionalnu borbu kako bi sačuvali ustavni poredak

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate Crne Gore (SD) spremne su da otpočnu i vaninstitucionalnu političku borbu protiv uništavanja ustavno-pravnog poretka države od trenutne parlamentarne većine, a koje se ogleda u usvojenim neustavnim izmjenama Zakona o predsjedniku, zaključeno je na sjednici Predsjedništva SD-a.

Izmjenama tog Zakona, kako je ocijenilo Predsjedništvo, flagrantno se krši Ustav i pokušava mijenjati ustavna struktura, principi, ovlašćenja i načela.

Iz SD-a su kazali da, ako ne budu brana pravnom nasilju kakvo je mijenjanje Ustava zakonima i na silu, pitanje dana ko i šta je potom na redu, uključujući i ljudska prava.

„Naš stav je u potpunosti jasan, sve probleme treba rješavati dijalogom, kompromisom i za stolom i na tome smo i uvijek ćemo insistirati, ali ako za to ne postoji spremnost poslanika većine, dužni smo Ustav i pravni poredak Crne Gore štiti i na druge načine“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Socijaldemokrata, Damir Šehović, rekao je da Socijaldemokrate najoštrije osuđuju svjesno i više nego očigledno rušenje ustavnog-poretka Crne Gore.

Kako je istakao, nedopustvo je brutalno pravno nasilje koje rizikuje da preraste u totalno bezvlašće sa krajnje neizvjesnim i zabrinjavajućim posljedicama po društvo u cjelini, kao i nepotrebno i ničim izazvano podizanje tenzija u društvu.

„Ukoliko na ponovljenom glasanju o spornom zakonskom rješenju trenutna parlamentarna većina pokaže istrajnost da takav neustavan zakon ostane u pravnom prometu naše države, onda smatramo neophodnim prelazak i na vaninstitucionalni vid političke borbe za zaštitu pravnog poretka države, njenih vitalnih interesa, kao i očuvanje temeljnih građanskih, evropskih, sekularnih i antifašističkih vrijednosti našeg društva koje se, nažalost, pune dvije i po godine uporno dovode u pitanje” poručio je Šehović.

Socijaldemokrate su pozvale sve parlamentarne partije na otpočinjanje sveukupnog dijaloga o izlasku iz političkog i ustavnog “ćorsokaka” u kojem se Crna Gora duže vrijeme nalazi.

“Sve sa ciljem postizanja konsenzusa neophodnog za funkcionisanje Ustavnog suda i Sudskog savjeta punim kapacitetom, kao i političkog dogovora o skorom datumu održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, kao jedinog održivog načina za rješavanje političke, institucionalne, ekonomske i krize sistema vrijednosti kojoj nažalost svjedočimo”, navodi se u saopštenju.

Na Predsjedništvu su razmatrani i rezultati lokalnih izbora koji generalno ocjenjujući nisu bili u skladu sa očekivanjima, uz napomenu da je u opštinama gdje je SD izašao samostalno ili predvodio listu, ostvaren odličan rezultat.

Iz SD-a su kazali da je Predsjedništvo razmatralo korake za dalje unapređenje rada partije.

“Konstatovana je potreba da se partija na vrijeme pripremi za vanredne parlamentarne izbore koji su neizbježni kao jedini izlaz iz trenutne krize u kojoj Crnu Goru aktuelna većina permanentno održava”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS