Ivanović: Spajić ostaje predsjednički kandidat Evrope sad

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić ostaje predsjednički kandidat tog pokreta, uprkos navodima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije da on ima prijavu boravka u Beogradu, saopštio je funkcioner PES-a Filip Ivanović.

On je u emisiji Klub A na A plus televiziji rekao da je Spajić kandidat PES-a za predsjednika države i da će to i ostati.

“I to ne zato što je to stav predsjedništva Evrope sad, već zbog toga što će to potvrditi i Državna izborna komisija (DIK) Crne Gore”, rekao je Ivanović.

On je kazao da nije siguran da li je ta informacija od Republičke izborne komisije Srbije (RIK) došla u Državnu izbornu komisiju Crne Gore “ili je to dokument koji je procurio negdje na putu između MUP-a Srbije i RIK-a Srbije”.

“Ali ono što ja mogu da potvrdim i dokažem večeras je da Spajić ispunjava sve ustavne i zakonske porpise da bi se kandidovao za predsjednika Crne Gore“, rekao je Ivanović, prenosi Portal RTCG.

On je dodao da će javnost biti obaviještena narednih dana i o stavu Spajića po tom pitanju.

“Apsolutno ne sumnjam, ukoliko se budu poštovale ustavne i zakonske norme države u kojoj se on kandiduje za predsjednika, da će njegova kandidatura biti prihvaćena“, rekao je Ivanović.

Na pitanje zašto od Spajića javnost nije čula jasno da li ima državljanstvo Srbije, Ivanović je odgovorio da je se jasno čulo u parlamentu da nema državljanstvo Srbije.

“To je informacija kojom ja raspolažem danas“, kazao je on.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS