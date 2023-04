PES samostalno na izborima, Spajić nosilac liste

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) nastupiće samostalno na parlamentarnim izborima, a nosilac liste biće Milojko Spajić, odlučio je Glavni odbor stranke.

Iz PES-a je saopšteno da je odlučeno da ta stranka obavi razgovore sa građanskim listama, nezavisnim intelektualcima, uglednim aktivistima, lokalnim pokretima i partijama manje brojnih naroda u vezi sa zajedničkim nastupom.

“Listu PES nosiće predsjednik Pokreta Spajić koji je za to dobio jednoglasnu podršku”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su naveli da će ta partija jedinstveno nastaviti političku borbu za jak životni standard, slobodne insititucije i pomireno društvo.

“Naša vizija je vizija u koju vjeruje Crna Gora i nastavićemo još odlučnije za nju da se borimo”, navodi se u saopštenju.

