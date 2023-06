Spajić: Nećemo praviti vladu sa onima koji zloupotrebljavaju institucije

Podgorica, (MINA) – Lider i nosilac izborne liste Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić kazao je da ta partija neće praviti vladu sa onima koji zloupotrebljavaju državne institucije.

On je kazao da je to princip i razlog zbog čega se govorilo da neće ići sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Spajić je u emisji Završna debata na Televiziji Vijesti rekao da ni sa jednim političkim subjektom nije pregovarao, ali da sa DPS-om neće formirati vladu.

“Što se tiče Građanskog pokreta URA, vidim veliku zloupotrebu državnih resursa i za mene je to crvena linija, ali ostaviću prostor da se dokaže”, rekao je Spajić.

Lider Demokrata i nosilac liste “Aleksa i Dritan – Hrabro se broji”, koju još čini i URA, Aleksa Bečić kazao je da neće sarađivati jedino sa DPS-om i da se zalažu za što širi sastav vlade i parlamentarne većine.

On nije decidno odgovorio da li će Demokrate pregovarati sa PES-om ukoliko taj pokret ne bude želio da pregovara sa GP URA, prenosi portal Vijesti.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) i nosilac liste “Za budućnost Crne Gore” Milan Knežević je kazao da su za saradnju sa svima osim sa DPS-om.

On je kazao da predlaže moratorijum na stvari koje ih dijele i pitao Bečića i Spajića mogu li da odmah dogovore da će formirati vlast nakon izbora, bez DPS-a.

Spajić je rekao da kao princip za formiranje vlade postavljaju to da jedine političke funkcije budu ministarske i one državnih sekretara.

Kada je riječ o aferi Do kvon, Spajić je kazao da ni on, ni ta partije nijesu uzeli novac od južnokorejskog državljanina, niti bilo koga sa Interpolove potjernice i pozvao Abazovića i Adžića da dostave dokaze za to.

“Nikada nijedan cent nijesam primio od Do Kvona i nekoga sa crvene Interpolove potjernice. Nemam problem da se dostave dokazi sa uplatnicama, sa bilo čim, ali ako nema dokaza, dva dana pred izbore da se izađe sa takvim monstruoznim optužbama smatram nevjerovatnim činom”, rekao je Spajić.

On je kazao da je to montirana afera i najgora zloupotreba državnih institucija zarad štete političkim protivnicima od pamtivijeka.

Spajić je rekao da se prošle godine posljednji put sreo sa Kvonom i da, kao fizičko lice, nije mogao da zna da li je neko na potjernici.

“Ali su na granici Crne Gore Adžić i svi iz Ministarstva unutrašnjih poslova morali da znaju da je to osoba sa potjernice. Sa najdubljim gnušanjem se ograđujem od optužbi Abazovića i Adžića”, naglasio je Spajić.

Bečić je rekao da je hjihov stav principijelan i u ovom i sličnim situacijama, te da jedino vjeruju institucijama sistema.

“I sinoć sam pozvao da spustimo tenzije i uzdržimo se od teških optužbi. Hajde da se takmičimo programima jer konačno ljudi za to glasaju”, rekao je Bečić.

Knežević je kazao je da, ako su u pravu Spajić i funkcioner Evrope sad Andrej Milović, onda u tom slučaju treba da odgovara Abazović.

On je istakao da nijedan tajni podatak nije iznijet na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost, dodajući da se Spajić sa Do Kvonom sastajao i u novembru prošle godine, kada je već bio na Interpolovoj potjernici.

Nosilac izborne liste koalicije Zajedno i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista Danijel Živković kazao je da se radi o ozbiljnoj aferi i da nadležni državni organi moraju na to dati odgovor.

“Tužilaštvo je već trebalo da se izjasni, jer će ovakvo nepostupanje moći da utiče na izborni proces”, ocijenio je Živković.

