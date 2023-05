SNP na izbore sa Demosom i DSS-om, Joković nosilac liste

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) nastupiće na parlamentarnim izborima 11. juna u koaliciji sa Demosom i Demokratskom srpskom strankom (DSS), odlučio je Glavni odbor (GO) SNP-a.

Iz SNP-a je saopšteno da je na sjednici GO jednoglasno usvojena izborna lista koju će predvoditi predsjednik partije Vladimir Joković.

SNP, kako su naveli, ostaje otvorena za saradnju sa svim partijama koje Crnu Goru vide kao građansku, pravnu i socijalno odgovornu državu.

“SNP je još jednom pokazala, svojim djelovanjem da je ozbiljan stožer demokratskih procesa, da baštini vrijednosti svojih osnivača prije punih 25 godina, ali i da širom otvara vlada mladim, obrazovanim i kvalitetnim ljudima, koji su budućnost partije i Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je sjednica Glavnog odbora protekla u demokratskoj atmosferi razumijevanja i poštovanja, te da su svi iskazali punu posvećenost daljoj borbi za demokratsku i prosperitetnu Crnu Goru.

Na sjednici GO se, kako su kazali iz SNP-a, čulo da je partija za svoje dvije i po decenije postojanja prošao kroz turbulentna vremena, kao i da su pretrpjeli brojne udare.

Oni su kazali da, kao i uvijek do sada, ostaju posvećeni svim vrijednostima koje ih vode naprijed.

“Mnogo je toga urađeno, ali mnogo toga je još pred nama, i mi smo spremni”, poručili su iz SNP-a.

