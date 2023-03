Sjutra na Vijeću za nacionalnu bezbjednost o stanju u policiji

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović sazvao je za sjutra sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost, a na dnevnom redu će biti stanje u policiji nakon najnovijeg procesuiranja službenika Uprave policije.

U saopštenju kabineta predsjednika Vlade, navodi se da su članovi Vijeća, osim Abazovića, i koordinator Ministarstva odbrane i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kao i ministri pravde i finansija, Marko Kovač i Aleksandar Damjanović.

Članovi Vijeća su i vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, Boris Milić, predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević i zamjenik predsjednika Odbora Mevludin Nuhodžić.

Sjednica je zakazana za 13 sati.

