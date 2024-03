Sjednica Skupštine Glavnog grada odgođena za srijedu

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine Glavnog grada, koja je bila zakazan za danas, odgođena je za srijedu.

To je potvrđeno agenciji MINA iz odborničkog kluba Socijaldemokrata.

Danas je trebalo da bude nastavljena sjednica koja je u petak odgođena jer nije bilo kvoruma.

Odgađanje sjednice tražili su odbornici koji su napustili Pokret Evropa sad.

U obavještenju koje je Skupština Glavnog grada uputila odbornicima navodi se da je dogovor o odgađanju nastavka 11. sjednice postignut jutros na sastanku predsjednice Skupštine sa šefovima klubova odbornika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS