Sedmodnevna žalost u Mjanmaru, više od dvije hiljade poginulih

Nejpjido, (MINA) – Vojna vlada Mjanmara, pogođenog katastrofalnim zemljotresom u kome je poginulo više od dvije hiljade ljudi, proglasila je sedmodnevnu nacionalnu žalost.

Minut ćutanja biće održan danas u 12 sati i 51 minut po lokalnom vremenu, tačno kada se osjetio potres.

Više od dvije hiljade ljudi poginulo je u Majnmaru u zemljotresu jačine 7,7 stepeni Rihterove skale, koji je prošlog petka pogodio područja do Tajlanda i Kine.

U susjednom Tajlandu je, prema zvaničnim podacima, poginulo 20 ljudi, a hiljade ih je evakuisano iz napuklih zgrada u Bangkoku, prenosi BBC.

Spasioci u obje zemlje i dalje nastavljaju potragu za preživjelima, iako je sve manje nade da će pod ruševinama biti preživjelih nakon što je prošao kritični period – prva 72 sata od zemljotresa.

Ujedinjene nacije ističu da je zemljotres izazvao „već strašnu krizu“ u Mjanmaru, koji je usred četvorogodišnjeg građanskog rata.

Uprkos razaranju, izvještaji sugerišu da vojni lideri zemlje i dalje izvode vazdušne napade na prodemokratske pobunjeničke grupe.

