SD: Odluka o predsjedničkom kandidatu u subotu

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) odluku o predsjedničkom kandidatu donijeće u subotu na sjednici Glavnog odbora te stranke.

Kako je kazao član Izvršnog odbora te partije Miloš Mašković, SD je od samog početka na istom stanovištu kada je riječ o predsjedničkom kandidatu.

“Nedvosmisleno se zalažemo da tu bude zajednički kandidat”, rekao je Mašković za televiziju Adria.

SD, kako je kazao, zalaže se za onog kandidata koji će okupiti što više partija građanskog, odnosno procrnogorskog bloka, koji ima najveće šanse da u predsjedničkoj trci odnese pobjedu.

“Odluku o tome donijećemo u subotu kada je zakazan Glavni odbor. Za sada su sve karte na stolu. Mislim da će mnoge stvari biti jasnije do kraja ove sedmice”, kazao je Mašković.

On je rekao da u kandidaturi poslanice Socijaldemokratske partije (SDP) Draginje Vuksanović Stanković za predsjednicu države ne vidi ništa sporno.

“To je sasvim legitimna odluka SDP. Čvrsto vjerujem da bi Vuksanović Stanković ukoliko ne uđe u drugi krug podržala kandidata iza kojeg bi stojala većina opozicije”, rekao je on.

Prema riječima Maškovića, za SD je važno da kandidat ima nesumnjivu šansu za pobjedu, sposobnost da napravi promjenu na spoljno-političkom planu Crne Gore.

“I pokaže takozavnoj parlamentarnoj većini od 30. avgusta da Crna Gora ne želi da idem putem kojim se danas kreće”, zaključio je Mašković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS