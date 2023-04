Šaranović: Nakon gubitka vlasti bivša uprava angažovala najmanje 252 osobe

Podgorica, (MINA) – Bivša vlast u organima uprave i javnim ustanovama u Glavnom gradu, do 23. oktobra prošle godine kada su održani lokalni izbori, angažovala je 91 osobu, a u privrednim društvima 177, rekao je zamjenik gradonačelnice Podgorice, Danilo Šaranović.

Šaranović je kazao da je nakon gubitka vlasti na izborima, bivša gradska uprava na čelu sa Ivanom Vukovićem, u organima uprave i javnim ustanovama angažovala najmanje 55 novih lica i najmanje 197 novih lica u privrednim društvima, čiji je osnivač Glavni grad, što je ukupno 252.

“Ovo nas navodi na zaključak da je bivša gradska uprava od početka prošle godine angažovala najmanje 520 novih lica. Ovo nijesu konačni podaci, imajući u vidu da nijesmo prikupili podatke od svih”, rekao je Šaranović televiziji Vijesti.

Šaranović je rekao da se zna broj zaposlenih u Vodovodu i Parking servisu, ali da nema egzaktne podatka.

Na pitanje ima li preliminarne procjene o višku zaposlenih u Glavnom gradu, i na koji način i kom roku planiraju racionalizaciju, Šaranović je kazao da su kao gradska uprava obećali građanima i javnosti sveobuhvatnu reviziju na svim nivoima.

“To znači da pored finansijske, sprovešćemo i kadrovsku reviziju. Imaćete i prirodan odliv zaposlenih, ali novi rukovodioci će kao jedan od prioritetnih zadataka, imati zadatak da izvrše racionalizaciju poslovanja, naročito u segmentu kadrovske politike”, kazao je Šaranović, prenosi portal Vijesti.

Tu će, kako je dodao, doći do preraspoređivanja zaposlenih, onamo gdje bude potrebno.

“Sprovešćemo sve mjere kako bi došli do svrsishodne optimizacije kadrovskog stanja na svim nivoima”, rekao je Šaranović.

On je rekao da niko trenutno ne može da odgovori na pitanje koliko bi otpuštanja koštala građane Podgorice.

Šaranović je poručio da su potrebni svi koji obavljaju svoj posao profesionalno, odgovorno i u interesu grada.

“Ukoliko su radni odnos zasnovali na zakonit način, zaista ne treba da brinu. Od nas se valjda očekivalo, nadam se da će to biti praksa svake buduće gradske uprave, a to je nulta tolerancija na korupciju na bilo kakve nezakonitosti”, rekao je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS