Šaranović: Dokaz posvećenosti izgradnji države vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Akcija Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u kojoj su jutros uhapšeni bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović dokaz beskompromisne posvećenosti bezbjednosnog sektora izgradnji države slobodnih institucija i vladavine prava, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Specijalno policijsko odjeljenje, po nalogu, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo je Katnića i Lazovića, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Šaranović smatra da je lišavanje slobode bivšeg glavnog specijalnog tužioca i bivšeg visokog policijskog funkcionera kojima se stavlja na teret zloupotreba službenog položaja i stvaranje kriminalne organizacije, samo jedna u nizu potvrda da je do ne tako davno sektor bezbjednosti bio zarobljen okovima kriminalnih struktura

“Da su dekriminalizovane institucije naš vrhunski prioritet dokazuje kontinuirana koordinisana saradnja svih institucija u sektoru bezbjednosti.

Naša odluka da više neće biti nedodirljivih i da pravda u našoj zemlji više neće biti selektivna prepoznata je i od strane naših partnera, a dokaz toga je i odlična saradnja sa EUROPOL-om, koja daje ovakve rezultate”, poručio je Šaranović.

On je zaključio da nema većeg zaloga za budućnost od stvaranja slobodnog društva i dekriminalizovane države.

