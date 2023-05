Rusija pojačala granatiranje Bahmuta

Kijev, (MINA) – Rusija je pojačala granatiranje Bakhmuta u nadi da će ga zauzeti do sjutra, Dana pobjede, izjavio je komandant kopnenih snaga ukrajinske vojske Oleksandar Sirski.

On je naglasio da će Ukrajina učiniti sve da to spriječi, prenosi Rojters.

Sirski je, nakon posjete ukrajinskim trupama duž linije fronta u Bahmutu, kazao da su ruske snage pojačale intenzitet granatiranja na tom području iz teškog naoružanja.

“Sada su počele da koriste savremeniju opremu i pregrupišu trupe”, rekao je Sirski.

Za Bahmut, grad na istoku Ukrajine, mjesecima se vode žestoke borbe ruskih i ukrajinskih snaga.

