Rusija lansirala više od 70 dronova na Ukrajinu

Kijev, (MINA) – Rusija je protekle noći lansirala više od 70 bespilotnih letjelica na Ukrajinu, od kojih je većina oborena, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je rekao da je taj napad, koji se dogodio na dan kada se u Ukrajini obilježava sjećanje na glad iz 1932. i 1933. godine koja je ubila nekoliko miliona Ukrajinaca, bio čin “namjernog terora”, prenosi Slobodna Evropa.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko kazao je da su dijelovi oborenih dronova pogodili stambene i druge zgrade, ranivši dvije osobe.

Kličko je na platformi Telegram naveo da su krhotine pogodile stambene zgrade u najmanje tri okruga ukrajinskog glavnog grada.

“Buknulo je i nekoliko požara, uključujući jedan u dječjem vrtiću”, rekao je Kličko.

Krhotine dronova, koje je oborila ukrajinska protuzračna odbrana, takođe su pale na okrug Pečerski.

Eksplozivne bespilotne letjelice bile su iranske proizvodnje Shahedi, navele su lokalne vlasti, prenosi AFP.

