Rajnke: SAD zabrinute da bi u vlasti mogli biti stranke i lideri koji se protive evroatlantskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) veoma su zabrinute zbog izvještaja da bi novu vladajuću koaliciju u Crnoj Gori mogle da čine stranke i lideri koji se aktivno protive evroatlantskim vrijednostima, kazala je ambasadorka SAD-u u Crnoj Gori Džudi Rajzing Ranjke.

Ranjke je to rekla Vijestima odgovarajući na pitanja kako gledaju na moguće formiranje manjinske vlade koju bi iz parlamenta, bez učešća u njoj, podržavala koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG), i da li bi sarađivali s takvom vlašću.

“Realnost je takva da će učešće u vlasti grupa ili lidera koji odbijaju da osude rusku agresiju, odbijaju da se zalažu za prava Ukrajine, odbijaju da podrže sankcije EU protiv Rusije, odbijaju da štite prava manjina i odbijaju da poštuju suverenitet susjednih zemalja poput Kosova, drastično omesti napore Crne Gore u ostvarenju njenih evropskih aspiracija”, istakla je Rajzing Rajnke.

Ona je navela da se stav SAD-a o formiranju vlade nije promijenio.

“Podržavamo brzo formiranje vlade koja je privržena evroatlantskim vrijednostima, predstavlja multikulturnu Crnu Goru, pouzdani je NATO saveznik, snažno podržava Ukrajinu i nastavlja aktivno da radi na integraciji u Evropsku uniju (EU), poručila je ambasadorka.

Koalicija ZBCG trebalo bi, prema posljednjim informacijama, da iz Skupštine podrži kabinet Pokreta Evropa sad (PES), Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije (SNP) i dvije koalicije albanskih stranaka – Albanskog foruma i Albanske alijanse.

Zauzvrat bi trebalo da dobije funkciju šefa parlamenta, koja će joj, između ostalog, omogućiti članstvo u Savjetu za odbranu i bezbjednost i time pristup podacima NATO-a.

Ta koalicija se protivila članstvu države u tom vojnom savezu, kao i sankcijama Evropske unije Rusiji, koje je uvela i Crna Gora.

