Puna podrška Ministarstva procesu digitalizacije na lokalnom nivou

Podgorica, (MINA) – Stepen digitalizacije lokalnih samouprava je neujednačen i još nije zadovoljavajući, kazao je generalni direktor Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave, Dušan Polović, poručujući da će taj resor pomoći opštinama u tom procesu.

Polović je, u intervjuu agenciji MINA, rekao da je u toku formiranje koordinacionog tijela za upravljanje procesom digitalne transformacije, kojim će predsjedavati ministar javne uprave.

On je naveo da će u radu tog tijela, koje će Vlada formirati, aktivno učestvovati predstavnici relevantnih ministarstava, privrednih i poslovnih udruženja, akademske i ICT, kao i zajednice opština.

Polović je istakao da digitalizacija na lokalnom nivou nije važna samo za reformu javne uprave i decentralizaciju, već dominantno za kvalitet usluga koje se pružaju građanima Crne Gore.

„Tako da mi preduzimamo sve aktivnosti kako bismo u koheziji sa lokalnim samoupravama i kroz rad Direktorata za lokalnu samoupravu doprinijeli digitalnoj transformaciji na lokalnom nivou“, kazao je Polović.

On je rekao da Glavni grad prednjači kada je u pitanju digitalizacija na lokalnom nivou, budući da ima resurse i kapacitete za taj proces.

„Stepen digitalizacije po drugim opštinama ne možemo regionalno podijeliti, pa reći na sjeveru je slabiji u odnosu na jug. Jednostavno neujednačen je i rekao bih dosta nezadovoljavajući“, naveo je Polović.

On je kazao da su, vođeni idejom i željom da pomognu u procesu digitalizacije lokalnih samouprava, krajem prošle godine organizovali radionicu „Digitalizacija na lokalnom nivou“, kako bi u neposrednom kontaktu sa predstavnicima opština došli do odgovora na ova pitanja.

Polović je dodao da je organizacija te radionice bila zaista dobra ideja i da planiraju da ovog mjeseca organizuju novu, u Tehnopolisu u Nikšiću.

„Dakle, nastavićemo saradnju sa lokalnim samoupravama, budući da želimo da napravimo koheziju i da oni mogu zajedno da participiraju za određena sredstva iz evropskih ili nekih drugih fondova, koja bi nam omogućila da podignemo nivo digitalizacije na lokalnom nivou“, kazao je Polović.

On je rekao da su Vlada i MJU krajem prošle godine priveli kraju pregovore sa Evropskom unijom za program Digitalna Evropa.

„Od 1. januara ove godine mi smo punopravni članovi programa Digitalna Evropa u kojem postoji veliki fond sredstava predviđenih za projekte u dijelu digitalizacije“, naveo je Polović.

On je dodao da korisnici tih projekata mogu da budu i opštine.

„Naša intencija je da kroz zajednički rad sa lokalnim samoupravama pokušamo da im pomognemo da dođu do sredstava, i da damo neke svoje resurse kako bismo kreirali određene servise na nivou lokalne samouprave“, kazao je Polović.

On je rekao da je akcionim planom za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu predviđen razvoj seta elektroskih usluga za lokalnu samoupravu u narednoj godini, kao i jednog posebnog portala za elektronske usluge na lokalnom nivou.

Polović je kazao da Sistem 48, putem koga građani na jednostavan način mogu prijaviti probleme iz nadležnosti lokalne uprave i lokalnih javnih preduzeća, podržavaju i smatraju da je to dobar servis.

„Imamo intenciju da neke servise koje bi građani koristili u punom kapacitetu razvijemo i da ih unificiramo na nivou svih opština, to je naša ideja“, naveo je Polović.

On je rekao da su sa Glavnim gradom razgovarali u vezi sa servisom elektronskog zakazivanja vjenčanja i još par nekih drugih.

„Interesantan servis je provjera poreza u lokalnoj samoupravi, plaćanje poreza. Za turističke opštine naročito bi bio interesantan servis elektronskog plaćanja boravišne takse. Tu je i servis koji treba da pospješi naplatu taksi na nivou lokalne samouprave“, naveo je Polović.

On je istakao da elektronski servisi, osim za povećanje efikasnosti i dostupnosti uslugama građanima, mogu i te kako da služe za smanjenje zone sive ekonomije.

Prema riječima Polovića, nivo saradnje između organa državne uprave potrebno je podići na još veći nivo, jer je digitalizacija proces od koga zavisi razvoj države.

„Moramo svi zajedno da učinimo sve da usluge javne uprave zaista budu efikasne, kvalitetne i da građani mogu u bilo kom trenutku i sa bilo koje lokacije da koriste elektronske usluge javne uprave“, kazao je Polović, dodajući da su u prethodnom periodu mnogo radili na tom planu.

Kako je rekao, u procesu digitalizacije, i na državnom i lokalnom nivou, izuzetno je važna promocija elektronskih servisa i podsticanje građana i privrede da što više koriste usluge e-uprave.

„U ovoj godini imamo nekoliko aktivnosti koje su posvećene promociji digitalnih servisa, predvidjeli smo organizovanje digitalnih karavana“, naveo je Polović.

On je dodao da organizovanje digitalnih karavana planiraju u nekoliko opština u Crnoj Gori, i u sjevernom i južnom dijelu.

Polović je kazao da u strategiji digitalne transformacije postoji nekoliko aktivnosti koje se bave upravo promocijom digitalnih servisa prema građanima i privrednicima.

Prema njegovim riječima, privrednicima nije potrebno mnogo promovisati servise e-uprave, jer ih oni koriste u velikoj mjeri.

„Ali prema građanima definitivno da“, naveo je Polović.

On je kazao da je MJU sprovelo ciklus istraživanja kada je u pitanju upotreba elektronskih usluga u Crnoj Gori.

Kako je naveo Polović, rezultati tog istraživanja, na uzorku od oko 1.100 ispitanika – građana, pokazuju da je upotreba elektronskih servisa na nivou od oko 46 odsto.

On je dodao da su već u decembru realizovali drugi ciklus istraživanja i da očekuju da će veoma brzo imati rezultate i prezentovati ih javnosti.

Polović je kazao da odličan primjer digitalizacije predstavljaju servisi uspostavljeni u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, za elektronski upis u škole, vrtiće, fakultete.

Procenat upotrebe tih servisa je, kako je naveo, od 80 do 90 odsto.

„Planirali smo nove oblike saradnje sa ministarstvima provjete, unutrašnjih poslova, pravde, tako da očekujemo da će ove godine biti mnogo više servisa koji će biti omogućeni građanima“, istakao je Polović.

On je kazao da će im jedan od najvažnijih inputa, kada je u pitanju digitalizacija na lokalnom nivou i mapiranje opštine kojima je neophodna pomoć u tom procesu, biti analiza funkcionisanja sistema lokalne samouprave koja bi, kako je najavljeno, trebalo da bude završena za pola godine.

„Nastavićemo sa radionicama sa lokalnom samoupravom i kroz neposredan kontakt pokušati da dođemo do što više inforamcija, jer i resursi u opštinama su potpuno neujednačeni, ne postoji željeni nivo zaposlenih koji se bavi informacionim tehnologijama (IT) u lokalnim samoupravama“, rekao je Polović.

On je poručio da se moraju prevazići i ti nedostaci.

„Smatramo da bi bila dobra praksa da opštine međusobno pomažu jedne drugima, a svu pomoć, kako što sam naglasio, imaće od MJU“, naveo je Polović.

Na pitanje da li je optimista da će proces digitalizaciije biti uspješan i do kraja sproveden kako se očekuje, on je odgovorio potvrdno.

„Apsolutno sam optimista, ako omogućimo ljudima da neke svoje obaveze realizuju jednostavno i na efikasniji i brži način, oni će se veoma brzo prilagoditi tome. Naročito tu govorim o nekim mlađim generacijama“, rekao je Polović.

On je kazao da je MJU prošle godine potpisalo šest sporazuma o saradnji sa nevladinim organizacijama, a koji se dominatno tiču podizanja digitalnih vještina kod građana straijih od 65 godina.

„Dakle, ne zaboravljamo starije građane, jer smatramo da i oni u značajnoj mjeri mogu biti korisnici elektronskih usluga“, naveo je Polović.

