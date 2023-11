Prva sjednica Admnistrativnog odbora

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor danas će, na prvoj sjednici, utvrditi listu kandidata za predsjednike i članove stalnih odbora u Skupštini Crne Gore i razmatrati zahtjeva pojedinih poslanika prošlog saziva za ostvarivanje prava na naknadu nakon prestanka funkcije.

Skupština ima 14 stalnih odbora, a prema Poslovniku najmanje tri predsjednika biće predstavnici parlamentarne opozicije.

Na dnevnom redu je izbor zamjenika predsjednika Odbora.

Na konstitutivnoj sjednici Skupštine za predsjedniku Admnistrativnog odbora izabrana je Jelena Nedović sa liste Pokreta Evropa sad

Na dnevnom redu sjednice je donošenje rješenja o prestanku prava na zaradu zbog prestanka funkcije poslanika, kao i donošenje rješenja o zaradi za poslanike novog saziva Skupštine.

Administrativni odbor, trebalo bi da donese rješenja o prestanku prava na zaradu predsjednika i članova prethodne Vlade i donese rješenje o zaradi predsjednika i članova nove izvršne vlasti.

To skupštinsko tijelo trebalo bi da donese i rješenja o statusnim pitanjima posebnih savjetnika u Skupštini.

Administrativni odbor trebalo bi sjutra da izabere predsjednika i članova Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije.

