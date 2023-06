Prigožin: Vagner kontroliše Rostov na Donu

Rostov, (MINA) – Sve vojne lokacije u ruskom gradu Rostovu na Donu pod kontrolom su plaćeničke grupe Vagner, saopštio je šef te organizacije Jevgenij Prigožin.

Prigožin je, u videu na Telegramu, kazao da se on i njegovi ljudi nalaze u vojnom štabu južnog okruga u Rostovu na Donu, prenosi Rojters.

On je naveo da to ne ometa rusko sprovođenje “specijalne vojne operacije” u Ukrajini.

Prigožin je pozvao na pobunu protiv ruske vojske, ali je negirao pokušaj vojnog udara.

On je optužio vojsku da je izvršila smrtonosni napad na njegove snage u Ukrajini, gdje se Vagnerove trupe bore za Rusiju.

Kremlj je naredio Prigožinovo hapšenje, a protiv njega se vodi istraga za podsticanje na pobunu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će oni koji dijele Rusiju biti kažnjeni.

Putin je kazao da je budućnost Rusije u pitanju, opisujući akcije pobunjenika kao “udarac u leđa”.

On je, ne pominjući posebno Prigožina, rekao da su visoke ambicije nekih dovele do “veleizdaje”.

U petak uveče u Rusiji je pojačano obezbjeđenje, ograničen internet, a na ulicama Moskve primjećeni su vojni kamioni.

