Prestanak funkcije Katniću u skladu sa zakonom

Podgorica, (MINA) – Upravni sud odbio je kao neosnovanu tužbu bivšeg glavnog specijalnog tužioca (GST) Milivoja Katnića koju je podnio protiv Odluke Tužilačkog savjeta, kojom mu je utvrđen prestanak funkcije.

Katniću je u februaru prošle godine utvrđen prestanak funkcije GST i spacijalnog tužioca zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju.

Iz Upravnog suda su pojasnili da je odredbom člana 135 stav 5 Ustava Crne Gore propisano da rukovodiocu državnog tužilaštva i državnom tužiocu prestaje funkcija i razrješava se vršenja funkcije u slučajevima i po postupku propisanom zakonom.

“Odredbom člana 103 stav 1 tačka 3 Zakona o državnom tužilaštvu propisano je da državnom tužiocu prestaje funkcija kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, dok je odredbom člana 104 stav 1 tačka 2 propisano da rukovodiocu državnog tužilaštva prestaje funkcija rukovodioca kad mu prestane tužilačka funkcija“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Katniću Odlukom Tužilačkog savjeta utvrđen prestanak funkcije GST-a i specijalnog tužioca u skladu sa Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju (PIO), kojom je propisano da osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 40 godina staža osiguranja i 61 godinu života.

„Upravni sud je utvrdio da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za primjenu odredbe člana 17 stav 2 Zakona o PIO, jer je tužilac od 1. januara 1993. godine do 11. marta 2005. godine vršio profesionalnu vojnu službu u Vojsci, i u istom ostvario staž osiguranja sa uvećanim trajanjem od 15 godina i sedam mjeseci, pa je sa nesporno ostvarenim stažom osiguranja, ostvario ukupno 41 godinu i četiri mjeseca staža osiguranja“, ističe se u saopštenju.

Iz Upravnog suda su naglasili da je odluka Tužilačkog savjeta zasnovana na aktima Fonda Pio koji imaju značaj javne isprave, jer se radi o ispravama izdatim na osnovu podataka iz službene evidencija ovog organa, kao jedinog ovlašćenog za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako su naveli, pravna valjanost takvih isprava se ne može osporavati u postupku konstatovanja prestanka funkcije specijalnog tužioca pred Tužilačkim savjetom.

„Upravni sud ocjenjuje da nije postojala obaveza Tužilačkog savjeta da prekine postupak do okončanja upravnih postupaka koje tužilac vodi radi utvrđivanja činjenica o stažu osiguranja i uplati doprinosa za period ostvarenog staža sa uvećanim trajanjem, jer isti nemaju značaj prethodnog pitanja za rješavanje ove upravne stvari“, zaključuje se u saopštenju.

