Preminuo Petar Porobić

Podgorica, (MINA) – Prvi selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Petar Porobić preminuo je iznenada u 67. godini, potvrđeno je agenciji MINA iz Vaterpolo saveza Crne Gore.

Porobić je bio selektor crnogorske reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2008. godine u Malagi.

Sa selekcijom Srbije i Crne Gore 2005. godine osvajio je svjetsko zlato u Montrealu.

Porobić je vodio i reprezentaciju Kine, čiju je žensku selekciju predvodio na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.

