Preminula djevojčica povrijeđena u pucnjavi u beogradskoj školi

Beograd, (MINA) – Učenica beogradske Osnovne škole „Vladislav Ribnikar“, koja je u pucnjavi 3. maja teško povrijeđena, preminula je jutros u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, prenose beogradski mediji.

Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da je djevojčica, koja je sa teškim povredama glave bila zbrinuta u Dječjoj klinici u Tiršovoj, preminula i pored hitne hirurške intervencije i svih preduzetih mjera intenzivnog liječenja.

Djevojčica je deseta žrtva pucnjave u školi „Vladislav Ribnikar“, koja se dogodila 3. maja kada je učenik sedmog razreda K.K. (13) ubio osmoro učenika i čuvara škole.

