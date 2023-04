Predstavnici CInMED na sastanku tijela Evropske agencije za ljekove

Podgorica, (MINA) – Kontinuiranim učešćem u radu tijela Evropske unije (EU), Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) pozicionira Crnu Goru kao ravnopravnu članicu evropske porodice, ocijenili su iz Instituta.

Direktorica CInMED Snežana Mugoša i njena zamjenica Mira Kontić prisustvuju 59. sastanku EMACOLEX-a, tijelu Evropske agencije za ljekove, koji se održava u Švedskoj.

U saopštenju Instituta navodi se da su članovi EMACOLEX-a pravnici država članica EU nadležni za izradu i primjenu evropskih propisa i standarda.

Ocjenjuje se da je učešće u radu najvažnijeg pravnog tijela EU, i prije nego što Crna Gora postane država članica, izuzetno značajno za rad i unapređenje rada CInMED-a.

“Moramo nastaviti da pronalazimo načine da sarađujemo i učestvujemo u radu evropskih tijela i time nadograđujemo progres institucija, ali i da pozicioniramo Crnu Goru kao ravnopravnog partnera u porodici evropskih naroda”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se jedino na taj način može odgovoriti na stvarne izazove sa kojima se Crna Gora suočava.

“Naročito kada je u pitanju doprinos uspostavljanju vladavine prava i izgradnja predvidljivog i pouzdanog pravnog okvira“, poručili su iz CInMED-a.

Oni su kazali da je svrha sastanaka koje organizuje EMACOLEX cilj postizanja dogovora o jedinstvenim načelima i pravnim stavovima koji će se primjenjivati u cijeloj evropskoj regulatornoj mreži.

“Predstavnice CInMED-a sastanak ujedno vide kao idealnu priliku za razmjenu mišljenja o pravnim pitanjjima i razmjenu iskustava u rješavanju pitanja od nacionalnog interesa, budući da se na ovaj način šire vidici u pogledu sistemskog uređivanja regulatornih uslova na tržištu ljekova i medicinskih sredstava”, navodi se u saopštenju.

