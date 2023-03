Pozivaju na formiranje Crnogorskog evropskog saveza

Podgorica, (MINA) – Crnogorski pokret (PC) pozvao je nevladine organizacije, crnogorske nacionalne institucije, udruženja građana i iseljenika i istaknute pojedince da formiraju Crnogorski evropski saveza (CES) i građanskim sredstvima otpora odbrane pravo da žive slobodni u sopstvenoj državi.

U političkoj paltormi CP-a, navodi se da je cilj CES-a da se omogući svima, nezavisno od nacionalne pripadnosti, pola, rase, seksualnih opredjeljenja i političkih uvjerenja, vjernicima, ateistima i agnosticima na cijeloj državnoj teritoriji, da se u njoj ośećaju kao njeni ravnopravni građani u suverenoj Crnoj Gori članici Evropske unije i NATO a.

Ističe se da će se CES zalagati za društvo socijalne pravde koje počiva na moralnim načelima, građanski karakter države, pravo svih naroda da budu svoji na svome, uzakonjenje prirodne i kulturne baštine u svojini države Crne Gore i ekonomiju zasnovanu na evropskom poslovnom moralu.

U platformi se ocjenjuje da se godinama dovode u pitanje sve vrijednosti na kojima počiva moderna Crna Gora- državni autoritet, građanski mir, međuvjerski i međunacionalni odnosi, osobena crnogorska kultura i nacionalne osobenosti, tekovine antifašističke borbe i društvo socijalne pravde.

Dodaje se da ih obilježavaju uzurpacije svake vrste, otimanje javnih dobara i zloupotreba instrumenata vlasti za sticanje lične koristi.

Navodi se da je tako potkopano građansko društvo, što je uzrokovalo propast građanske klase a zemlja je dovedena u stanje koje tendira haosu i dužničkome ropstvu.

“Građani koji su se obogatili neośetljivi su na ljudsku patnju i nezainteresovani za nacionalne i državne interese. Njihov primarni ineteres je da sačuvaju stečeno bogatstvo i još više se obogate i priklnjaju se svakoj vlasti koja im to može omogućiti”, kaže se u platformi.

Ističe se da je pohlepa i trgovina vitalnim crnogorskim interesima ugrozila ustavni poredak i slomila patriotizam kod građana, dok je srpska velikodržavna ideja ključna ideološka i politička matrica koja ugrožava opstanak modernoga crnogorskoga društva i države.

Navodi se da je posljedično favorizovala političke snage koje promovišu velikosrpski san o velikoj srpskoj državi, koja bi zahvatala većinu Balkana i izlazila na dva mora – Egejsko i Jadransko.

“Podržavaju je istomišljenici u Banjaluci i Beogradu. Etnički Crnogorci lišavaju se vjerskih, kulturnih, svih drugih građanskih prava, sakralnoga nasljeđa i kultrune baštine koja je sadupisana u vlasništvo Srbije”, navodi se u platformi.

U Platformi se ocjenjuje da je oblikovanje državnoga i nacionalnoga identiteta u rukama Srpske crkve i beogradskih naučnih i kulturnih institucija.

“Crnogorska pravoslavna crkva napada se svim sredstvima i načinima, ciljano da se ukloni s duhovne scene i integriše unutar Srpske. A rijetke crnogorske nacionalne institucije iz političkih razlogaopstaju na ivici egzistencije i odmaže im se na svakome koraku”, kaže se u Platformi.

U tom dokumentu se navodi da se status crnogorskoga, kao službenoga jezika, opstruira u svim medijima i institucijama.

Ocjenjuje se da Srbija cilja da uz podršku Moskve i dogovorom s Banjalukom anektira Republiku Srpsku i prijeti aneksijom Crnoj Gori, da bi izašla na luke Jadranskoga mora.

“Dok Vlada u interesu Srbije i Srpske pravoslavne crkve, manipulacijama i populizmom, ubrzano potkopava temelje naše države. Ugrožava državni suverenitet, a ratnohuškačkom retorikom prijeti građanskom karakteru društva i priziva zle duhove prošlosti”, ističe se u dokumentu.

Dodaje da su na meti nacinalne, vjerske i LGBTQ manjinekojima zagorčavaju život i prijete im postojanju.

U Platofrmi se navodi da u zemlji egzistiraju i osnivaju nova velikosrpska udruženja, oličena u takozvanim pravoslavnim bratstvima i zavjetnicima, bajkerima i četničkim organizacijama, koja su prijetnja državnosti i civilizaciji.

“Osamdeset četiri manastira u kojima se okupljaju, preuzela su ulogu centara za raspirivanje mržnje prema Crnoj Gori. Aopozicija ne pokazuje interes da se organizuje i organizovano suprotstavi takvoj politici”, kaže se u Platformi.

Ocjenjuje se da su Crnogorci postali predmet Vladinoga nadzora i lišavanja elementarnih građanskih, vjerskih i nacionalnih prava.

Ukazuje se da je u posljednje tri decenije, 20 hiljada stranih građana dobilo državljanstvo a njih 63.746 su vladinom odlukom stekli pravo na njega.

Dok iz biračkoga spiska Vlada namjerava da izbriše oko 40.000 naših državljana koji žive i rade vani, i tako etničkim inžinjeringom, na izborima, legalno promijeni crnogorski karakter države”, upozorava se u Platformi.

U tom dokumentu se navodi da na izborima učestvuje i između 35 i 40 hiljada birača koji imaju dvojno državljanstvo, čijim glasovima se manipuliše iz Beograda u korist Beograda.

Ocjenjuje se da crnogorski slobodarski i odbrambeni refleks takvoj politici aktuelna vlast naziva crnogorskim ekstremnim nacionalizmom, izjednačavajući ga sa stvarnim velikosrpskim.

“Politiku kolaboracije s velikosrpskim nacionalistima na štetu naše zemlje i naroda naziva evropskom, a državu u kojoj su Crnogoraci lišeni građanskih prava i oklevetani za navodni nacionalizam, građanskom”, kaže se u Platformi.

Dodaje se da sve te okolnosti izazivaju košmar koji ubrzo može postati stvarnost, i zemlju uvesti u haos u kome bi i država i svi građani bili na ispitu.

Crna Gora, kako se navodi, ima duboke korijene i postojala je i opstajala zahvaljujući heroizmu i patriotizmu koji je nadahnjivao pretke i u miru i u ratovima.

“Njena starina seže još od vremena ilirskog kraljevstva i dukljanske kraljevine. Vjere koje su se oplodile na crnogorskom tlu su katolička, pravoslavna i islamska. One suucijepljene u narodu još od vremena duboke starine”, ističe se u Platformi.

Navodi se da je najstarija državna i nacionalna institucija Dukljansko-barska nadbiskupija kao Katolička crkva u Crnogoraca katoličke vjere, Kotorska biskupija, Crnogorska Pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Jevrejska zajednica i protestantske vjerske organizacije.

“Pa su sve vjere, kulture i narodi koji žive u njoj njeni temelji. Stoga je borba za očuvanje državnoga suvereniteta, građanskoga društva u kome su svi narodi ravnopravni te mira i ljubavi među vjerama i nacijama obaveza svih koji se smatraju dostojnim predaka”, poručuje se u Platformi.

