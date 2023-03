Poslodavci da poštuju radno vrijeme zaposlenih od 40 sati tokom sedmice

Podgorica, (MINA) – Vlada je apelovala na poslodavce da poštuju radno vrijeme zaposlenih od 40 časova tokom sedmice, što je i propisano odredbama Zakona o radu.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, u protekla tri mjeseca, Uprava za inspekcijske poslove (UIP) je, pored ostalih aktivnosti, intenzivnije kontrolisala poštovanje Zakona o radu, posebno u dijelu koji se odnosi na puno radno vrijeme, 40 časova u radnoj sedmici.

„Uglavnom poslodavaci, naročito u trgovini, nijesu poštovali navedene odredbe, zbog čega su im za počinjene prekršaje od Inspekcije rada izricane upravne mjere i radnje (ukazivanje, prekršajni nalozi i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka)“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je tako efikasno djelovanje UIP dovelo do poštovanja prava zaposlenih u smislu uvođenja međusmjenskog rada i smanjenja broja časova rada u radnoj sedmici od pojedinih poslodavaca.

„Apelujemo na one poslodavce koji to dosad nijesu učinili, da usklade radno vrijeme zaposlenih prema odredbama Zakona o radu“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su napomenuli da će Inspekcija rada nastaviti pojačane kontrole poslodavaca iz svih djelatnosti, kako u pogledu poštovanja radnog vremena zaposlenih, tako i u pogledu ostalih prava iz rada i po osnovu rada.

