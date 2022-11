Poslanici će raspravljati o Predlogu izmjena zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaće o izmjenama Zakona o predsjedniku Crne Gore, koje je predložio Demokratski front (DF), nakon što je predlog da dnevni red bude dopunjem tom tačkom dobio potrebnu većinu.

Predlogom izmjena predviđeno je da ukoliko predsjednik države na predloži mandatara za sastava vlade, mandatarom će se smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine poslanika.

Za dopunu dnevnog reda glasao je 41 poslanik DF-a, Socijalističke narodne partije, Demokrata i Građanskog pokreta URA, dok je protiv bio jedan poslanik.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović je prihvatila predlog da se o tom zakonskom rješenju raspravlja u okviru prve tačke dnevnog reda.

Poslanik DF-a Predrag Bulatović je, obrazlažući predlog tog akta, naveo da su zatražili da zakon uđe u proceduru po hitnom postupku i da ima povratno dejstvo, dodajući da se ne izbjegava da se čuje mišljenje i Zakonodavnog odbora i Odbora za politički sistem.

On je rekao da je predsjedik Milo Đukanović, iako je imao obavezu da da mandat onom ko ima većinu u Skupštini, on to nije uradio već je, umjesto mandata, predložio odluku o skraćenju mandata.

“Imamo situaciju da više od 40 dana vlada, kojoj je izglasano nepovjerenje, vrši najznačajnijju funkciju u državi. Želimo da se to pitanje riješi”, saopštio je Bulatović.

On je naveo da zakon riješva krizu i pat poziciju koja postoji u Crnoj Gori.

“Nije oduzeta nijedna nadležnost predsjendiku Crne Gore ali je otvorena mogućnost da obnovi konsultacije sa svim političkim subjektima. Ostajemo pri stavu da je mandatar Miodrag Lekić”, rekao je Bulatović.

On je predložio da zakon bude prva tačka dnevnog reda, kao i da se danas glasa o njemu.

Dnevni red je dopunjen i Zakonom o zabrani fašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), kojima se za menstrualne potrepštine za žene uvodi snižena stopa PDV-a.

Poslanici će raspravljati i o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim se predviđa legalizacija upotrebe kanabisa u medicinske svrhe, kao i koje je predložila Liberalna partija.

Poslanici su podržali da se dnevni red, po predlogu poslanice DF-a Branke Bošnjak, dopuni izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se akademskom osoblju univerziteta omogućava da na neposrednim izborima glasaju za izbor rektora.

Dnevni red dopunjen je i o izmjenama Odluke o otvaranju parlametarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora o postupanju nadležnih u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura, kao i izmjenama Zakona o održavanju stambenih zgrada, na osnovu kojih se iz tog zakona briše rješavanje stambenog pitanja državnih funkcionera.

Dnevni red dopunjen je i predlogom poslanice DF-a Jelene Božović da se izmijeni Zakon o komunalnim djelatnostima, kako bi se taj akt uskladio sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Poslanici će se na sjednici, koja je počela danas, izjasniti i o još 23 tačke dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

