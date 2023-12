Popisano više od 588 hiljada građana

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su od početka popisa popisane 588.342 osobe, 189.079 domaćinstava i 330.740 stanova, saopštio je direktor Uprave za statistiku (Monstat) Miroslav Pejović, navodeći da je u 69 slučajeva potvrđeno odbijanje popisivanja.

Pejović je, na sjednici Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa, kazao da, na osnovu izvještaja popisnih komisija, nije bilo prijavljenih nepravilnosti.

“Imamo 69 slučajeva konačnog odbijanja, a u 135 slučajeva popisna komisija mora obići teren i pokušati da ubijedi građane da učestvuju u popisu”, rekao je Pejović.

Prema njegovim riječima, dinamika popisivanja je zadovoljavajuća, a u preko 50 odsto opština popis je završen.

“Imamo najave da će se određeni građani vratiti u Crnu Goru i zato se ne mogu zatvoriti ti popisni krugovi”, objasnio je Pejović.

On je dodao da su u tim opštinama odredili dežurne državne instruktore.

Popis je, kako je objasnio Pejović, priveden kraju u Plavu, Mojkovcu, Tuzima, Žabljaku, Zeti, Gusinju, Andrijevici, Šavniku.

Pejović je naglasio da su uočene nepravilnosti uglavnom tehničke prirode i one su se, kako je dodao, dešavale uglavnom na početku procesa popisivanja.

On je ukazao i na nepravilnosti koje se odose na “piši-briši” olovke.

Pejović je kazao da će sporni materijal u slučaju tih olovki danas biti procesuiran prema Upravi policije (UP), a potom i Tužilaštvu, “ukoliko UP potvrdi da je bilo namjere”.

“Vjerujem da će popisivači biti pozvani na razgovor”, kazao je Pejović.

On je poručio da su u Monstatu zadovoljni kako se popis privodi kraju.

