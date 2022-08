Politička dešavanja da ne uspore implementaciju evropskih reformi

Podgorica, (MINA) – U Evropskoj komisiji (EK) se nadaju da aktuelna politička dešavanja u Crnoj Gori neće dodatno usporiti implementaciju evropskih reformi.

Portparolka EK Ana Pisonero podsjetila je da su predstavnici Evropske unije (EU) tokom posjete Crnoj Gori kazali da država treba hitno da sprovede reform vladavine prava.

“Konkretno, neimenovanje u sudstvu imaju zabrinjavajući uticaj na cjelokupno pravosuđe i njegovu sposobnost da sprovodi pravdu”, rekla je Pisonero agenciji MINA.

Ona je kazala da su zadaci nadležnih jasni i da će EU učiniti sve da pomogne Crnoj Gori u tom procesu, a sve u interesu crnogorskih građana i evropske budućnosti.

“Nadamo se da aktuelna politička dešavanja neće dodatno usporiti sprovođenje postojećih evropskih reformi”, rekla je Pisonero.

