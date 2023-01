Pokrenuće inicijativu za smjenu šest čelnika opština

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pokrenuće inicijativu za smjenu šest čelnika crnogorskih opština koji su, kako su kazali iz te partije, neprimjerenim, podaničkim stavom u državnoj instituciji Srbije zloupotrijebili javnu funkciju, ponizili Crnu Goru i nanijeli veliku štetu njenom ugledu i dostojanstvu.

Iz DPS-a su rekli da je Klub odbornika Evropski tim za Nikšić već predao u proceduru takvu inicijativu.

“Sjutra će po istom tom osnovu biti podnijeti i

zahtjevi za smjenu predsjednika opština Berane i Mojkovac, Vuka Todorovića i Veska Delića, kao i protiv predsjednika Skupština opština Danilovgrad, Herceg Novi i Tivat, Velimira Đokovića, Ivana Otovića i Miljana Markovića”, saopštili su iz DPS.

Kako su kazali, ti funkcioneri su istupima na sjednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu demonstrirali nepoštovanje Ustava Crne Gore, povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta države, izdaju državnih interesa i urušavanje ugleda države.

“Svojim poniznim i sluganskim odnosom prema institucijama i zvaničnim predstavnicima druge države pokazali su da su nedostojni javnih funkcija koje obavljaju”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da očekuju da svi politički subjekti koji deklarativno osuđuju takvo ponašanje glasaju za smjenu pomenutih državnih funkcionera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS